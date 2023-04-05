4 أرقام مميزه للاتحاد في دوري روشن السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق نادي الاتحاد السعودي رقم مميز في منافسات دوري روشن السعودي عن الموسم الحالي 2022-2023، وذلك بعد تحقيق الانتصار بثلاثة أهداف دون مقابل على حساب نادي العدالة.

أقرأ ايضًا..

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز والقنوات الناقلة

فوز الاتحاد على العدالة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري السعودي، جعل العميد يحقق عدد من الأرقام المميزة في دوري هذا الموسم، وهي كالآتي:-

4 أرقام مميزه للاتحاد في الدوري السعودي

حافظ النمور على سلسلة اللاهزيمة للمواجهة رقم 11 على التوالي، فتعود آخر هزيمة تلقاها التايجرس ضمن منافسات الجولة الـ12، حين خسر من نادي الهلال بهدف نظيف، حقق الاتحاد الانتصار في 9 مباريات

على التوالي وتعادل في مواجهتين.

كما أصبح الاتحاد الأكثر تحقيقًا للانتصار في دوري روشن هذا الموسم برصيد 16 انتصار، بالتساوي مع نادي النصر.

جمع الاتحاد 26 نقطة على ملعبه ليكون ثاني أكثر الفرق حصدًا للنقاط على ملعبه بعد أصفر الرياض.

كما نجح النمور في الحفاظ على سجلهم خالي من الهزائم خلال المباريات التي يخوضها في شهر رمضان بعدما لعب 14 لقاء حتى الآن في الشهر الكريم.

لمزيد من أخبار الرياضة اضغط هنا