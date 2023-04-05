بطل مصر يتأهل لنصف نهائي مونديال العالم لسلاح الشيش

ياسر رشاد - القاهرة - نجح البطل المصري لشباب سلاح الشيش عبد الرحمن طلبة، في تحقيق الفوز في الدور ربع النهائي من بطولة العالم للسلاح للشباب والناشئين.

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وتقام بطولة كأس العالم لسلاح الشيش في بلوفديف ببلغاريا، في الفترة من 1 وحتى 9 إبريل الجاري.

وتأهل طلبة بشكل رسمي للدور نصف النهائي من البطولة، ليضمن الحصول على ميدالية لمصر.

مشوار طلبة

جاء مشوار عبد الرحمن طلبة في البطولة بعدما تأهل للدور نصف النهائي من منافسات سلاح الشيش شباب بالبطولة، بعدما حقق الفوز على بطل سلوفاكيا بنتيجة"15/11" في الدور ربع النهائي.

فيما نحج طلبة في التأهل للدور ربع النهائي عقب الفوز على

بطل اليابان بنتيجة "15-8" في دور الـ 16.وتأهل لدور الـ 16 عقب الفوز على بطل كازاخستان بنتيجة "10-15".

يذكر أن منتخب مصر لسلاح السيف تحت 20 سنة حصد فضية منافسات الفرق في بطولة العالم للسلاح، والتي تستضيفها مدينة بلوفديف البلغارية، بينما أحرز أحمد هشام الميدالية البرونزية في منافسات الفردي لسلاح السيف تحت 17 سنة ببطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب.

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