ميدو يشارك في اختيار هيرليتش مدربًا للزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق مشاركته في اختيار الألماني هريليتش المدير الفني القادم للزمالك والذي وصل إلى القاهره مساء الأمس استعدادًا لإتمام المفاوضات النهائية والتعاقد بصفة رسمية مع القلعة البيضاء لإدارة الفريق الأَول لكرة القدم.

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وقال ميدو مساء اليوم الأربعاء خلال تصريحات إذاعية إنه شارك مع أمير مرتضى منصور المشرف العمل على فريق الكرة بالزمالك في اختيار المدرب الجديد عبر تقنية زووم مشيرا إلى أن المرحلة النهائية من الاختيار استقرت على ترشيح أربع مدربين ثم تم الاستقرار على اثنين هما الأسباني أوسكار المدير الفني لفريق واتفورد سابقا، رفقة الألماني هريليتش إلى أن تم الاستقرار على هريليتش بعد صعوبة إقناع أوسكار بتولي المسؤولية.

وقال ميدو خلال تصريحاته أنه يريد بصفته محب لنادي الزمالك ومشجع له أن يستعيد النادي توازنه ويسير في الطريق

الصحيح مجددا.

وعن إدارة مرتضى منصور لنادي الزمالك قال ميدو إنه لا يؤيده في الوقت الحالي ببعض القرارات، مشيرا إلى أنه اختلف معه في أوقات سابقة وأن كل ما يعنيه حاليا هو مصلحة الفريق واستعادة نغمة الانتصارات مجددا.

الهزيمة أمام المصري..

وتعرض الزمالك لهزيمة جديدة بالأمس في إطار منافسات الدوري أمام المصري البورسعيدي بثلاثية مقابل هدفين بعدما تقدم خلال مجريات اللقاء بهدفين من دون رد ياتي ذلك بعد أيام قليلة من خروج الفريق بصفة رسمية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا من مرحلة المجموعات.

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