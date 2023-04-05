كلوب يراهن على تخطى أرسنال وكلمة السر تشيلسي

ياسر رشاد - القاهرة - وصف يورجن كلوب مدرب ليفربول التعادل دون أهداف مع مضيفه تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز بالخطوة الصغيرة نحو الطريق الصحيح قبل لقاء أرسنال المتصدر الأحد المقبل.

وذلك بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي ومنحه الأمل قبل مباراة أرسنال المتصدر الأحد المقبل حيث بدا متفائلاً

وأجرى كلوب 6 تغييرات على التشكيلة الأساسية التي خسرت أمام سيتي يوم السبت من بينها 3 مدافعين وهو ما وصفه بأنه كان تحديا صعبا للاعبين.

وأثنى المدرب الألماني على فريقه

لقدرته على مشاكله بعد فقدان الكرة بشكل متكرر لصالح تشيلسي في بداية المباراة حيث لم تكن مباراة ممتعة، لكنها خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح.

ويحتل ليفربول المركز الثامن متأخرا بسبع نقاط عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا بعد خوضه مباراة أقل من منافسه.