شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشامى نجم الإسماعيلى يرزق بمولوده الأول "يامن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رزق محمد الشامى نجم فريق الإسماعيلى، بمولوده الأول منذ قليل وأطلق عليه اسم "يامن"، لتتواصل الأخبار السعيدة على نجم الدراويش الذى يمر بفترة تألق كبيرة في التوقيت الحالي.

وسجل محمد الشامى هدف الإسماعيلى في مباراة سيراميكا التي انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1، كما سجل هدفا في مباراة الدراويش مع سموحة التي انتهت بفوز الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفى سيق آخر، اطمأن حمزة الجمل المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على جاهزية الثنائى صالح جمعة وأبو بكر الجمل لاعبا الفريق بعدما شارك الثنائى فى المباراة الودية التى أقيمت أمس أمام مركز شباب الساحة بدمياط.

وفاز الإسماعيلى على فريق مركز شباب الساحة بدمياط أحد أندية المظاليم بثنائية دون رد فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء أمس استعدادا لاستكمال مشوار الدراويش بمسابقة الدورى المحلى.

الودية جاءت ضمن استراتيجية الجهاز الفنى بقيادة حمزة الجمل من أجل تجهيز اللاعبين البدلاء فضلا عن اللذين لم يشاركوا فى لقاء سيراميكا والذى نتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

هدفا الإسماعيلى سجلهما كل من صالح جمعة صانع الألعاب وأبو بكر حمزة الجمل المهاجم العائد لصفوف الفريق بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

بدأ الإسماعيلي اللقاء بتشكيل ضم .. احمد عادل عبد المنعم حارس المرمى – أحمد محسن – عبدالله حسنى – محمد نصر – كريم عرفات في الدفاع.. عماد حمدى – محمد عبد السميع “ميعا ” – صالح جمعة – الشبراوى في الوسط – مروان حمدى – فراس شواط في الهجوم ..‏

وشارك من مقاعد البدلاء عمر الساعي ومحمد بيومي ومصطفى فارس و حمدي النقاز ومحمد صبحي وأبو بكر حمزة الجمل.