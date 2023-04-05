شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية .. 10 حكام عرب شاركوا فى كأس العالم 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الرياضة لا تقتصر على نتائج مباريات وبطولات وألقاب تحققها الأندية واللاعبون فى مختلف المحافل الرياضية، سواء محلية أو دولية، ولكن هناك أرقاما فارقة لا يمكن نسيانها ترتبط بالرياضة.

هناك رقم قد يكون نتيجة مباراة لا تنسى، أو رقم يعبر عن قيمة صفقة ظلت باقية فى سجلات الرياضة، أو رقم يكشف عدد جماهير فى مباراة بعينها، أو سعة استاد دولى، وغيرها.

يقدم الخليج 365 خلال شهر رمضان حلقات معلومة رقمية، وحلقة اليوم عن مشاركة الحكام العرب في بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر ، حيث شارك في هذه النسخة 10 حكام من العرب، 3 حكام ساحة و4 حكام مساعدين و3 حكام بتقنية الفيديو خلال فعاليات البطولة.

وضمت قائمة الحكام كلا من: القطري عبدالرحمن الجاسم، الجزائري مصطفى غربال، الإماراتي محمد عبدالله "حكام الساحة"، والمصري محمود أبوالرجال والقطري طالب المري والجزائري عبد الحق التشيالي والقطري أحمد سعود المقالح "الحكام المساعدين"، القطري عبدالله المر، والمغربي رضوان جيد والمغربي عادل زوراق "حكام الفيديو".

ونشر الاتحاد الدولى بيانا رسميا على موقعه الرسمى: " أنه تم اختيار 36 حكما و69 حكما مساعدا و24 حكم فيديو بالتعاون مع الاتحادات القارية الست وبالنظر لجودة هؤلاء الحكام وأدائهم المقدّم في بطولات FIFA وباقي المنافسات الدولية والمحلية في السنوات الماضية.