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الامارات | شباب الأهلي والنصر السعودي يحتكمان إلى مباراة فاصلة في "سلة غرب آسيا"

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جوني جبور - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض فريق شباب الأهلي إلى خسارة بفارق نقطة أمام مضيفه النصر السعودي، بنتيجة (67-68)، في مباراة جمعت الفريقين أمس، في إياب الدور التكميلي المؤهل إلى نصف نهائي بطولة "سوبر غرب - آسيا" لكرة السلة عن المنطقة الخليجية.

وكان شباب الأهلي فاز ذهابا في دبي 28 مارس الماضي بنتيجة (100-90). وستكون المباراة الفاصلة في دبي 11 الجاري. 

وشهد إياب الدور التكميلي، نجاح المنامة البحريني في رد اعتباره، بالفوز على مضيفه كاظمة الكويتي بنتيجة (100-90)، وفرض تعادلاً في السلسلة بعد انتهى الذهاب في 27 مارس الماضي لصالح كاظمة بنتيجة (83-69)، لتحال بطاقة التأهل إلى  "الفاصلة" في البحرين في 10 الجاري.

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