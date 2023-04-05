الامارات | شباب الأهلي والنصر السعودي يحتكمان إلى مباراة فاصلة في "سلة غرب آسيا"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض فريق شباب الأهلي إلى خسارة بفارق نقطة أمام مضيفه النصر السعودي، بنتيجة (67-68)، في مباراة جمعت الفريقين أمس، في إياب الدور التكميلي المؤهل إلى نصف نهائي بطولة "سوبر غرب - آسيا" لكرة السلة عن المنطقة الخليجية.

وكان شباب الأهلي فاز ذهابا في دبي 28 مارس الماضي بنتيجة (100-90). وستكون المباراة الفاصلة في دبي 11 الجاري.

وشهد إياب الدور التكميلي، نجاح المنامة البحريني في رد اعتباره، بالفوز على مضيفه كاظمة الكويتي بنتيجة (100-90)، وفرض تعادلاً في السلسلة بعد انتهى الذهاب في 27 مارس الماضي لصالح كاظمة بنتيجة (83-69)، لتحال بطاقة التأهل إلى "الفاصلة" في البحرين في 10 الجاري.