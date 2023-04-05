موعد مباراة الأهلي والمحلة اليوم.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف الأهلي، نظيره غزل المحلة في التاسعة والربع مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويدخل الأهلي المباراة منتشيا بصعوده لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 18 مباراة، ومازالت لديه 4 مباريات مؤجلة.

ويحتل المحلة بقيادة مدربه عبد الباقي جمال المركز السابع بـ30 نقطة.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: على لطفي

خط الدفاع: محمد أشرف، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج، أحمد قندوسي، حمدى فتحى

خط الهجوم: كهربا، محمد شريف، حسين الشحات.

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