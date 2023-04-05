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موعد مباراة الأهلي والمحلة اليوم.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

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الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف الأهلي، نظيره غزل المحلة في التاسعة والربع مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة .

ويدخل الأهلي المباراة منتشيا بصعوده لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 18 مباراة، ومازالت لديه 4 مباريات مؤجلة.

ويحتل المحلة بقيادة مدربه عبد الباقي جمال المركز السابع بـ30 نقطة.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: على لطفي
خط الدفاع: محمد أشرف، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد هاني
خط الوسط: أليو ديانج، أحمد قندوسي، حمدى فتحى
خط الهجوم: كهربا، محمد شريف، حسين الشحات.

القناة الناقلة

تذاع مبريات الدوري حصريا على قنوات أون تايم سبورتس.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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