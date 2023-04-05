موعد كلاسيكو ريـال مدريد وبرشلونة اليوم.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف برشلونة، غريمه التقليدي ريال مدريد، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب كامب نو، في إياب الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2022-23.

برشلونة تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو" بهدف دون رد، سجله إيدير ميليتاو بالخطأ في مرمى فريقه، ليقطع "البلوجرانا" شوطًا كبيرًا نحو التأهل إلى المباراة النهائية.

ويلتقي المتأهل من برشلونة وريال مدريد مع فريق أوساسونا، في نهائي كأس ملك إسبانيا لهذا الموسم.

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يبدأ الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد مواجهة إياب نصف نهائي كأس الملك بالتشكيل التالي..

تيبو كورتوا

إدواردو كامافينجا - إيدير ميليتاو - دافيد ألابا - داني كارباخال

أوريليان تشواميني - توني كروس

فينيسيوس جونيور - لوكا مودريتش - ماركو أسينسيو

كريم بنزيما

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يدخل تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة مواجهة ريال مدريد بالتشكيل التالي..

مارك أندريه تير شتيجن

أليخاندرو بالدي - ماركوس ألونسو - جول كوندي - رونالد أراوخو

جافي - سيرجيو بوسكيتس - فرانك كيسييه

رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد

تُذاع المباراة عبر قناة SSC1 HD، وتطبيق شاهد vip.