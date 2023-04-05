شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى ينجح فى تجديد عقد الأنجولى مابولولو 3 مواسم مقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى، فى تمديد تعاقد مهاجم الفريق الانجولى مابولولو، أحد أفضل المهاجمين المحترفين بالدورى المصرى وثانى هدافى مسابقة الدورى حالياً برصيد "9" أهداف، و يقدم "مابولولو" أداء متميزا وأكثر من رائع منذ انضمامه لصفوف زعيم الثغر.

ووافق مابولولو على تمديد تعاقده لـ3 مواسم قادمة مع نادى الاتحاد السكندرى عقب الجلسة التى عُقدت معه بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل تعديل وتمديد التعاقد.

ويحرص مجلس إدارة النادى على تمديد وتجديد التعاقد مع العناصر الأساسية ونجوم الفريق، بناء على رغبة الجهاز الفنى بقيادة المدير الفنى الصربى زوران لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة.

في سياق متصل، أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى اتفاقه مع الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفنى للفريق لتجديد تعاقده وجهازه المعاون ، المكون من ، كريم بن سالم سباعى _ مدرب عام " تونس "ومحمد رشيد المكاوى _ مدرب حراس المرمى " المغرب "

وعقد رئيس النادي جلسة مع زوران عقب تفويضه من مجلس الإدارة بحضور لجنة الكرة برئاسة الأستاذ أحمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الإدارة و عضوية الأستاذ محمد سلامة ومحمد البحيرى أعضاء مجلس الإدارة لإنهاء ملف التجديد للموسم الجديد والاتفاق على كافة التفاصيل وذلك عقب ترحيب مجلس الإدارة و زوران بتجديد التعاقد لموسم جديد.