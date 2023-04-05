شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشوار بيراميدز فى الكونفدرالية قبل قرعة ربع النهائى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب نادي بيراميدز قرعة ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء فى مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إذ اكتمل عقد المتأهلين بعد نهاية دور المجموعات الأحد الماضي.

وتأهلت 8 أندية لمنافسات دور الـ8 وهي ريفرز يونايتد (نيجيريا)، نادي الجيش الملكي (المغرب)، اتحاد المنستير(تونس)، أسيك ميموزا (كوت ديفوار)، مارومو غالانتس (جنوب إفريقيا)، يونج أفريكانز (تنزانيا)، بيراميدز (مصر) واتحاد (الجزائر) .

وبيراميدز استطاع التأهل بعد الفوز على فيوتشر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بهدفين مقابل هدف فى التي أقيمت على ملعب استاد الدفاع الجوي.

كانت أبرز المفاجآت في الكونفدرالية هي خروج العملاق الكونغولي مازيمبي من دور المجموعات باحتلال المركز الرابع والأخير من المجموعة الرابعة.

مشوار بيراميدز في الكونفدرالية

دور الـ 32 الأول

2/0 لبيراميدز في مباراة الذهاب

7/0 لبيراميدز في مباراة العودة

دور الـ 32 مكرر

بيراميدز وفريق نيجيليك النيجري

1/0 لبيراميدز في مباراة الذهاب

3/0 لبيراميدز في مباراة العودة.

دور المجموعات

الجولة الأولى: التعادل مع الجيش الملكي المغربي 2/2 بالقاهرة

الجولة الثانية: التعادل مع فيوتشر 1/1

الجولة الثالثة: الفوز على إسكو دي كارا: 1/0

الجولة الرابعة: الفوز على إسكو دي كارا 4/1

الجولة الخامسة: الهزيمة أمام الجيش الملكي 1/0

الجولة السادسة : الفوز على فيوتشر 2/1