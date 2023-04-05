شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن..ياسر ريان : محشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يهتم الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية، ولكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان.

وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره، واليوم سيكون اللقاء مع ياسر ريان نجم الأهلى السابق ، والذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله اليوم فى شهر رمضان الكريم، "محشى "

ويتناول ريان إفطار رمضان بصحبة أسرته، ويفضل دائما قضاء أوقاته الروحانية مع أصدقاؤه وأسرته. كما يحرص حنفى على قضاء أوقات شهر رمضان فى العبادات خاصة أنه لديه طقوس وعادات رمضانية دينية واجتماعية مع الأقارب والأصدقاء فى الشهر الكريم.