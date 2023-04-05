شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن عن عقوبات اللاعبين المقصرين والمجمدين فى اجتماع اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث سليمان وهدان عضو مجلس إدارة نادى الزمالك عن أبرز الملفات المقرر مناقشتها فى اجتماع المجلس المقرر عقده فى العاشرة مساء اليوم، والتى يأتى على رأسها طرح فرض عقوبات مالية على اللاعبين المقصرين داخل الفريق الأبيض.

أكد وهدان خلال تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن المجلس سيناقش ملف تراجع نتائج فريق كرة القدم خصوصاً بعد الخسارة أمس الثلاثاء أمام المصرى البورسعيدى بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدورى.

أوضح عضو مجلس إدارة نادى الزمالك أنه سيتم الكشف عن أسماء اللاعبين المجمدين داخل الفريق الأبيض، بعد اجتماع اليوم الأربعاء.

وتطرق سليمان وهدان إلى الحديث عن الجهاز الفنى الجديد للفريق الأبيض بقيادة الألمانى هايكو هيرليتش، والتنسيق معه على الخطوط العريضة عن متطلبات المرحلة القادمة، وتصحيح مسار الفريق الأبيض.

ومن المنتظر أن يتم توقيع العقد بين الزمالك والمدير الفنى الألمانى لمدة أربعة أشهر، على أن يتم التجديد لمدة موسم تلقائًيا بموافقة الطرفين، وسيضع الزمالك فى العقد بندًا يمنح النادى أحقية فسخ التعاقد بعد انتهاء الأربعة أشهر المتبقية فى الموسم الحالى، حال عدم تحقيق المدرب الأهداف المطلوبة وأبرزها البطولة العربية التى سيشارك فيها الفريق الأبيض.

ويشمل البند الذى سيضعه الزمالك أحقية فسخ التعاقد مع المدرب بعد انتهاء الأربعة أشهر الأولى فى حالة الاخفاق، دون حصوله على قيمة الشرط الجزائى، وفى حالة نجاح المدرب سيتم تجديد العقد تلقائيًا بين الطرفين مع تفعيل بند الشرط الجزائى فى الموسم الجديد.

ورشح مسئولى الزمالك، كلًا من محمد عبد المنصف، وأحمد مجدى للانضمام للجهاز الفنى تحت قيادة الألمانى هايكو هيرليتش، وجاء ترشيح اسم عبد المنصف لتولى منصب مدرب الحراس، وأحمد مجدى مدربًا مساعدًا فى الجهاز الفنى، كما سيستمر حسين ياسر المحمدى فى الجهاز، مع تعيين عبد الواحد السيد مديرًا للكرة، ويستعين الخواجة الألمانى بمدرب مساعد أجنبى ومحلل أداء فقط.