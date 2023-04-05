شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى وغزل المحلة الليلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والربع مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع غزل المحلة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.

س: ماذا عن موقف الاهلى والمحلة في جدول الدوري ؟

ج: يتربع الأهلى على عرش أندية الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 18 مباراة وحقق الفوز في 13 لقاء وتعادل في 5 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبيه 32 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف، ومازالت لديه 4 مباريات مؤجلة، بينما يحتل المحلة المركز الثامن برصيد 30 نقطة.

س: من يقود مباراة الاهلى والمحلة تحكيمياً ؟

ج: أسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الأهلي وغزل المحلة إلى الحكم محمود البنا ، ويعاون محمود البنا في المباراة التي تقام في الجولة 23 من الدوري كل من محمد فاروق وحسن رمضان ، فيما سيتولى إبراهيم محمد مهمة الحكم الرابع.

س: ماهى غيابات الاهلى أمام المحلة الليلة ؟

ج: يفقد الاهلى جهود كل من أكرم توفيق وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمود متولى للإصابة وبرونو سافيو وشادى حسين وأيمن أشرف ورأفت خليل ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف وكريم الدبيس لأسباب فنية فيما حصل محمد الشناوى حارس مرمى الفريق على راحة من مباراة اليوم استعداداً لنهائى كأس مصر أمام بيراميدز الاثنين المقبل.

س: ماهو التشكيل المتوقع للأهلى أمام المحلة ؟

ج: من المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: على لطفي

خط الدفاع: محمد أشرف، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج، أحمد قندوسي، حمدى فتحى

خط الهجوم: كهربا، محمد شريف، حسين الشحات.

س: ماهى القناة الناقلة لمباراة الاهلى والمحلة ؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وغزل المحلة بالدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

س: ماذا فعل الاهلى في أخر ظهور بالدوري ؟

ج: يسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات في الدوري المصري بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بالمسابقة ضمن خطته لاستعادة درع الدوري الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين.