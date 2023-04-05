شكرا لقرائتكم خبر عن آخر كلام.. حكام مصريون لمباراة الأهلى وبيراميدز بنهائى كأس مصر بسبب اللائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مباراة الأهلي و بيراميدز بنهائي كأس مصر المحدد لها يوم 10 أبريل الجاري باستاد القاهرة الدولي إقامتها بحكام مصريين لصعوبة إستقدام حكام أجانب خلال الوقت الحالي بسبب ضيق الوقت .

تقرر إقامة نهائي كأس مصر والذى يجمع الأهلي و بيراميدز يوم 10 أبريل الجاري باستاد القاهرة الدولي، بحكام مصريين بسبب تأخر الفريقين في طلب حكام أجانب ، حيث تنص اللائحة على ضرورة طلب أحد الناديين لحكام أجانب قبلها بـ14 يوما، حيث لم يتقدم النادي الأهلي بطلب لاستقدام حكام أجانب، بينما طلب بيراميدز حكام أجانب قبل اللقاء بـ6 أيام، وبالتالي تقرر إقامة المباراة بطاقم حكام مصري.

وتقرر ارتداء فريق الأهلى الزى التقليدى فى مباراة نهائى كأس مصر موسم 2021 - 2022، بينما يرتدى بيراميدز الزى الاحتياطى على أن يكون الأهلى مسئولا عن كرات المباراة.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن المباراة ستقام باستاد القاهرة الدولي فى التاسعة والربع مساءً، وسيتم تحديد عدد الجماهير الحاضرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وتأهلت كتيبة المدرب جايمي باتشيكو أولًا إلى المباراة النهائية بتجاوز حامل اللقب الزمالك بركلات الترجيح، قبل أن يتخطى الأهلي نظيره سموحة ويضرب موعدًا مع بيراميدز.

يطمح بيراميدز في أن يحقق أول بطولة له عبر تاريخه، في حين أن الأهلي يريد استعادة اللقب الغائب منذ عام 2020.

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز

تقام مباراة الأهلي وبيراميدز فى التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لنهائى كأس مصر بين الأهلى وبيراميدز

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز في نهائي كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.