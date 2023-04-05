النصر السعودي يحقق رقماً مميزا في مباراة العدالة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق النصر السعودي إحصائية مميزة خلال مباراة العدالة التي لعبت مساء أمس الثلاثاء على ستاد مدينة الأمير عبد الله جلوي ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن السعودي .

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وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات مساء اليوم الأربعاء ،ان فريق النصر سجل أكثر عدد من الأهداف في الربع ساعة الأخيرة من المباريات في دوري المحترفين هذا الموسم (14)، علمًا أن العدالة استقبل (11) هدفًا في نفس هذا التوقيت، فقط أبها تلقى أهدافًا أكثر في الربع ساعة الأخيرة بالمسابقة (12).

اكتسح النصر السعودي فريق العدالة بخماسية نظيفة في الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن.

وشهدت مباراة النصروالعدالة تألق كلا من كريستيانو رونالدو و تاليسكا الذي تمكن الثنائي من التسجيل هدفين لكل منهما في شباك العدالة .

ويحتل النصر السعودي وصافة ترتيب الدوري السعودي برصيد 52 نقطة بفارق نقطة عن المتصدر الاتحاد بفارق 53 نقطة .

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