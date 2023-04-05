لويس إنريكي يصل لندن لتوقيع عقد تدريب تشيلسي

ياسر رشاد - القاهرة - يبدو أن إدارة تشيلسي استقرت خلال الوقت الحالي على خليفة لجراهام بوتر مدرب فريق البلوز السابق، ووجدت المدرب الذي يعمل على تحسين مستوي الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

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وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية صباح اليوم الأربعاء أن لويس إنريكي المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا يتواجد الآن في لندن لتوقيع عقد ً مع فريق تشيلسي .

وأشارت الصحيفة موندو ديبورتيفو :"ان المدرب يتواجد في لندن برفقة إيفان دي لابينيا وكيل أعماله وصديقه اللاعب السابق لتوقيع عقد خلال الساعات

القادمة .

وكان يرغب لويس إنريكي يخوض تحدي جديد في الدوري الإنجليزي وتحقيق إنجاز لعودة المدرب إلى الأضواء مرة أخري .

وتعادل فريق تشيلسي مساء أمس الثلاثاء مع ليفربول على ستاد ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة الـ8 في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل فريق تشيلسي المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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