قرعة دوري أبطال أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تُقام قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2023 مساء اليوم الأربعاء، بالقاهرة حسبما أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم الـ "كاف"، عبر موقعه الرسمي.

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وتنطلق أحداث قرعة دورى أبطال أفريقيا الليلة في تمام الساعة الثامنة و النصف مساءً، بتوقيت القاهرة، التاسعة و النصف بتوقيت السعودية، فيما تذاع القرعة عبر شبكة قنوات بي إن

سبورت.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى حسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الهلال السوداني بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة من دور المجموعات.

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