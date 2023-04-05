إغراءات برشلونة تتواصل لاستعادة الأسطورة "ميسي"

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل نادي برشلونة الإسباني إغراء لاعبه السابق نجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي بهدف ضمه عقب رحيله عنه صيف 2021، لزيادة فرص الفوز بأكبر عدد من البطولات.

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ينوي النادي الكتالوني منحه نسبة من مبيعات القمصان والتذاكر بالإضافة إلى الرعايات التجارية التي سيوقعها النادي من أجل عودة أعظم لاعب في تاريخ النادي من جديد

ورحل ميسي عن برشلونة في أغسطس 2021 بعدما فشل الطرفان بتمديد التعاقد نظرًا لقيود رابطة الدوري الإسباني المالية والأزمة التي يعيشها النادي ما جعله ينتقل إلى باريس سان جيرمان كلاعب حر.

أكدت وسائل إعلام فرنسية أن ليونيل سيكون خارج العاصمة الفرنسية بعد نهاية الموسم الحالي إذ إن تجديد تعاقده بات أمرًا مستبعدًا.

بعد أسابيع من التكهنات والتصريحات حول عودة "البرغوث" إلى بيته، نشر موقع "فوت ميركاتو" الشهير مساء الثلاثاء خبرًا جاء فيه أن مجلس إدارة النادي برئاسة جوان لابورتا يفكر بمنح ليونيل نسبة

من الرعايات التجارية.

بالإضافة إلى مبيعات التذاكر وكذلك مبيعات القمصان من أجل أن يعود اللاعب الفائز بكأس العالم الأخيرة ويرتدي قميص النادي الكاتالوني مجددًا.

أكد الموقع أن ميسي وعائلته يرغبون بالعودة إلى مدينة برشلونة التي عاشوا فيها أكثر من عقدين من الزمان وتحديدًا منذ مطلع الألفية الحالية، فيما أشار إلى أن اللاعب الحائز على الكرة الذهبية أكثر من أي لاعب آخر في التاريخ بدأ يعتبر نفسه لاعبًا لبرشلونة في الموسم المقبل.

خاض ميسي 778 مباراة مع برشلونة عبر التاريخ سجل خلالها 672 هدفًا وهو هداف النادي التاريخي، بالإضافة إلى تقديمه 303 تمريرة حاسمة.

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