تفاصيل اجتماع اللجنة العليا المنظمة لبطولات أفريقيا لليد

ياسر رشاد - القاهرة - عقدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد «رجال»، وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس «رجال وسيدات»، المقرر إقامتها في ضيافة الأهلي في مايو المقبل، برئاسة محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس اللجنة العليا المنظمة، اجتماعا مهما في حضور الكابتن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، مدير البطولة، ورؤساء اللجان الفرعية.

ناقشت اللجنة خلال الاجتماع، الاستعداد الخاص بإجراء القرعة التي من المقرر أن تجرى مساء غد الخميس بمقر النادي بالجزيرة في حضور قيادات الاتحادين الإفريقي والمصري.

واستعرضت اللجنة آخر المستجدات بخصوص التنسيق مع الاتحاد الإفريقي فيما يتعلق بوصول الفرق المشاركة في البطولات الثلاثة

وفنادق الإقامة ووسائل الانتقال والخدمات الطبية وكافة ما يلزم لتوفير الأجواء المناسبة للجميع.

وكانت اللجنة قد أعلنت عن طرح مسابقة لأعضاء وجماهير الأهلي للتقدم باقتراح خاص بتصميم شعار للبطولة، يعبر عن احتفال الاتحاد الإفريقي بمرور خمسين عامًا على إنشائه.. وحددت اللجنة إيميل ([email protected]) لتلقي اقتراحات المشتركين في المسابقة، وسوف يتم تكريم صاحب الاقتراح الفائز بتصميم الشعار.

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