غيابات بالجملة في صفوف الأهلي قبل موقعة غزل المحلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة في مباراة نارية مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ23 في الدوري المصري الممتاز .

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ويطمح الأهلي في مباراة غزل المحلة مواصلة سلسلة انتصاراته التي حققها في المباريات الماضية بجانب المحافظة على صدارة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

من المقرر ان تنطلق المباراة مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة 9.15 مساء بتوقيت القاهرة ، و10.15 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، و11,15 مساء بتوقيت الإمارات.

غيابات الأهلي في مباراة غزل المحلة

محمد الشناوي للراحة _ طاهر محمد طاهر للإصابة _ محمد

متولي للتأهيل _ برونو سافيو وأيمن أشرف وشادي حسين ورأفت خليل ومحمد فخري وكوكا ومحمد أشرف وكريم الدبيس بسبب إستبعاد فني.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام غزل المحلة

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني أو خالد عبد الفتاح

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، أحمد قندوسي

خط الهجوم: محمود كهربا، محمد شريف، حسين الشحات

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