قرعة دوري أبطال أفريقيا "الوداد أو الترجي" أبرز منافسي الأهلي المحتملين

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن سحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، والتي تُقام مساء اليوم الأربعاء بمدينة 6 أكتوبر في العاصمة المصرية القاهرة.

كان الأهلي قد تخطى عقبة دور المجموعات بعد تأهله برفقة صن داونز كوصيف للمجموعة الثانية.

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ما ينتظر الأهلي في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا

من المنتظر أن تشد قرعة الدور ربع النهائي من البطولة منافسات مشتعلة بمواجهات عربية بين أندية شمال أفريقيا، حيث سيلاقى الأهلي المصري الفريق الأكثر تتويجًا بالبطولة برصيد 10 ألقاب - إما منافسه الرئيسي على اللقب خلال الخمس سنوات الماضية الوداد المغربي أو الترجي الرياضي التونسي أو الرجاء المغربي، بعدما نجحوا في التأهل بصدارة مجموعاتهم، بينما لن يلاقي العملاق القاهري فريق ماميلودي صن داونز؛ لأنه كان يلعب

بنفس مجموعة المارد الأحمر.

تنص قواعد البطولة على مواجهة أول كل مجموعة لأصحاب المركز الثاني من كل مجموعة، على ألا يتقابل فريقين من نفس المجموعة مرة أخرى، وإمكانية مواجهة فريقين من نفس البلد لبعضهما البعض، وهو ما ينطبق على الجزائر والمغرب في هذه القرعة.

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات الدور ربع النهائي، حيث تقام مباراة الذهاب خلال يومي الـ21 والـ22 من أبريل الجاري، بينما تقام العودة خلال 28 و29 من الشهر نفسه.

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