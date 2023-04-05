إيقاف حكم مكسيكي بعد ضرب لاعب في منطقة حساسة

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الاتحاد المكسيكي لكرة القدم إيقاف الحكم فرناندو هيرنانديز 12 مباراة، بعد اعتدائه على أحد اللاعبين وركله بركبته خلال مباراة كلوب أميركا وليون في بطولة الدوري المكسيكي.

وقام الحكم المكسيكي بضرب لوكاس روميرو، لاعب وسط ليون، بعدما أحاط اللاعب وزملاؤه في الفريق به للاعتراض على هدف التعادل الذي أحرزه كلوب أميركا، في المباراة التي أقيمت بينهما الأحد الماضي، حيث طالبوه بالعودة لتقنية حكم الفيديو المساعد "فار" للتأكد من صحة الهدف.

وشهدت المباراة التي انتهت بالتعادل 2 - 2 أيضا طرد مدربى الفريقين، بعد شجار وقع بينهما، تسبب في ترك نيكولاس لاركامون، المدير الفني لليون، بقميص ممزق، فيما تم إشهار البطاقة الصفراء 6 مرات خلال 10 دقائق في الشوط الثاني.

وتعرض هيرنانديز لتلك العقوبة المشددة

بعدما أظهرت اللقطات التي انتشرت على نطاق واسع قيامه بضرب روميرو في منطقة حساسة أثناء إشهار بطاقة صفراء له، فيما وصف لاعب ليون الواقعة بأنه "مجرد سوء تفاهم".

وصرح اللاعب في تصريحات إذاعية ،الحكام بشر، وفي كثير من الأحيان يمكن أن يرتكبوا أخطاء وينتهي الأمر بهذه الأخطاء لتطور الأمور، والكثير من سوء الفهم".

واعتذر هيرنانديز لروميرو، قائلا: إنه لن يهاجمه أو يهاجم أي لاعب آخر، مشيرا إلى تقبله العقوبة التي أصدرتها لجنة الانضباط في الدوري المكسيكي.