برشلونة يتفوق على ريال مدريد في تاريخ مواجهات الكأس

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية، لمتابعة مباراة برشلونة وريال مدريد مساء اليوم الأربعاء في المباراة المرتقبة على ستاد كامب نو ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

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وتمكن العملاق الكتالوني من الفوز في مباراة الذهاب على ريال مدريد بهدف دون رد في كأس ملك إسبانيا .

تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد

لعب برشلونة وريال مدريد 37 مباراة في بطولة كأس ملك إسبانيا فاز برشلونة 17 مباراة فيما حقق الميرنجي الفوز خلال 12 لقاء جمعت بينهما أمام برشلونة، وتعادل برشلونة و ريال مدريد في ثمان مباريات .

تمكن الفريقان من تسجيل 29 هدفًا

في تاريخ المواجهات في بطولة كأس ملك إسبانيا حيث سجل برشلونة في مرمى ريال مدريد 17 هدفًا وأحرز ريال مدريد في مرمي برشلونة 12 هدفًا .

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا

تبدأ مباراة برشلونة وريال مدريد مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، و10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، و11 مساء بتوقيت الإمارات .

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