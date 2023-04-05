الامارات | اكتمال عقد الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي دورة عجمان الرياضية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت مباريات ربع نهائي كرة القدم في ملعب مركز كواترو الرياضي، ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2023، بعدما حسمت 4 فرق تأهلها إلى نصف النهائي، وهي فرق الإدارة العامة للدفاع المدني ودائرة البلدية والتخطيط، والقيادة العامة لشرطة عجمان، وجامعة المدينة عجمان.

وبلغ فريق الإدارة العامة للدفاع المدني دور الأربعة بعد انتصاره على فريق الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بهدفين دون مقابل، وفي الثانية لحق حامل اللقب دائرة البلدية والتخطيط بركب المتأهلين بفوزه على مصرف عجمان 4-3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكان فريقا القيادة العامة لشرطة عجمان وجامعة المدينة عجمان ضمنا التأهل، بعد فوزهما الصعب في ربع النهائي على هيئة النقل ودائرة الميناء والجمارك. وبهذه النتائج ضرب دائرة البلدية والتخطيط موعداً مساء الجمعة مع فريق القيادة العامة لشرطة عجمان، فيما يلتقي في نفس اليوم الإدارة العامة للدفاع المدني مع جامعة المدينة عجمان.

في جانب آخر، اشتعل الصراع على صدارة الهدافين بوجود حسام ماجد ناصف من مصرف عجمان وحسام جاد الله من الإدارة العامة للدفاع المدني في الصدارة برصيد 6 أهداف.