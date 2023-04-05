شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة غزل المحلة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الأهلي نظيره غزل المحلة في التاسعة والربع مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري ، والتي يعود لها الأهلي بعد غياب 29 يوما منذ آخر مباراة لعبها أمام المقاولون العرب في السابع من مارس الماضي، قبل أن ينشغل بمشاركته في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومن ثم التوقف الدولي لظروف أجندة شهر مارس للمنتخبات.

وقاد السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى فريقه في 32 مباراة قبل لقاء الليلة حقق الفوز في 22 مباراة وتعادل في 6 مواجهات وتلقى الخسارة في 4 لقاءات وسجل لاعبيه 60 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً وخرج بشباك نظيفة في 18 مباراة وتوج مع المارد الأحمر ببطولة السوبر المحلى.





ويسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات في الدوري المصري بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالمسابقة ضمن خطته لاستعادة درع الدوري الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين.

ويتربع الأهلى على عرش أندية الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 18 مباراة وحقق الفوز في 13 لقاء وتعادل في 5 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبيه 32 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف، ومازالت لديه 4 مباريات مؤجلة.

ويتطلع الأهلي للاستفادة من تألق ثنائي الهجوم بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم (كهربا)، كما عاد المدافع محمود متولي للمشاركة في التدريبات بعد إصابته في العضلة الخلفية.

ويحتل المحلة بقيادة مدربه عبد الباقي جمال المركز السابع بـ30 نقطة، واستعاد زعيم الفلاحين نغمة الانتصارات الغائبة منذ الفوز على الزمالك بعد تغلبه بالجولة الماضية على الاتحاد (2-0)

ويتطلع غزل المحلة لتحقيق مفاجأة أمام الأهلي مراهناً على تواجد نجمه أحمد الشيخ هداف الدوري برصيد 10 أهداف، كما يستعيد الفريق خدمات مدافعه معاذ الحناوي.