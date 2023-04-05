شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يمنح لاعبى سموحة راحة من التدريب اليوم بعد العودة من أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، لاعبى الفريق السكندرى راحة اليوم من التدريبات بعد العودة من أسوان، بعد التعادل الإيجابى مع تماسيح النيل في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز.

وأبلغ أحمد سامى اللاعبين بالراحة بعد الجهاد الذى نال منهم من العودة من أسوان إلى القاهرة ومن القاهرة إلى الإسكندرية، ففضل منحم راحة اليوم على أن يبدأ غدا الخميس الاستعداد لمواجهة الداخلية.

ويلتقى فريق سموحة مع الداخلية في التاسعة والربع مساء الأحد المقبل، على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز.

وتعادل فريق سموحة مع نظيره أسوان بهدف لكل منهما، فى المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ23 للدوري المصري الممتاز، على استاد أسوان الرياضي.

تقدم سموحة عن طريق بنيامين بواتينج في الشوط الأول، وقبل نهاية المباراة نجح أسوان في التعادل عن طريق محمد حمدي زكي.

وبهذه النتيجة يحتل فريق أسوان المركز الـ12 برصيد 27 نقطة، في حين يتواجد سموحة بالمركز الـ10 برصيد 28 نقطة.