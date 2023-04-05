شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى للجمباز يعلن تصدر محمد على قائمة أفضل حكام العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اعلن الإتحاد الدولي للجمباز برئاسة الياباني موريناري وتنابي عن أسماء أفضل 6 حكام خلال فعاليات بطولة العالم للجمباز الفني و التي أقيمت في مدينة ليفربول والذين حصلوا على أعلى تقييم للاداء التحكيمي خلال فعاليات البطولة من قبل اللجنة الفنية للجمباز الفني رجال بالإتحاد الدولي .

و تصدر الحكم الدولي للجمباز الفني رجال من مصر الدكتور محمد علي عبدالحليم قائمة أفضل 6 حكام في العالم خلال فعاليات بطولة العالم فى انجاز جديد لاتحاد الجمباز المصري.

وارسل الاتحاد الدولي للعبة تهنئة خاصة الي نظيره المصري علي تصدر الدكتور محمد علي قائمة افضل حكام العالم فى الجمباز

ويعتبر الدكتور محمد علي واحد من افضل الحكام الدوليين فى مصر وهو رئيس اللجنة الفنية فى الاتحاد المصري للجمباز والمشرف علي المنتخبات الوطنية فنيًا ويدير النشاط المحلي فى مصر فنيا وإداريًا ورئيس اللجنة الفنية للاتحاد العربي للجمباز .

ووجه الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز وأعضاء مجلس الإدارة التهنئة الي الدكتور محمد علي متمنين له دوام التوفيق فى مسيرته الناجحة .

ومن جانبه آكد الدكتور إيهاب أمين ان الدكتور محمد علي من اهم الكوادر الشابة الناجحة داخل أتحاد الجمباز .

واضاف أمين ان أتحاد الجمباز يسعي دائمآ فى إعطاء الفرصة للكوادر الشابة داخل المنظومة وتأهيلهم لاحتلال افضل المناصب داخليا وخارجيا