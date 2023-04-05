شكرا لقرائتكم خبر عن وليد ماهر ومحمد رشاد يقودان الخليج 365 أمام POD بدورة المتحدة الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود وليد ماهر نجم نادى الزمالك الأسبق تشكيل فريق الخليج 365 استعدادا لمواجهة POD ضمن مباريات دور الـ32 من دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم وhلمقامة على ملاعب مركز شباب الجزيرة .

ويضم فريق الخليج 365 كل من .. وليد ماهر ، محمد رشاد ، محمد عادل ، إسلام مسعود ، محمد عراقى ، أدهم البداروى ، عمر أنور ، مصطفى أحمد " كرسبو " ، محمد مصطفى ، حازم عبد الصمد .

وتأتى المباريات كالتالى:

- راديو النيل يواجه سيتى كلوب فى تمام الساعة العاشرة مساءً.

- سى بى سى يواجه النيل فى تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.

- الحياة يواجه يو إم بى فى تمام الساعة الحادية عشرة والربع مساءً.