شكرا لقرائتكم خبر عن أصل الحكاية فى الرياضة (14).. "يد سواريز" تنهى حلم قارة بأكملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "أصل الحكاية في الرياضة"، هي سلسلة من الحكايات المثيرة والملهمة في كرة القدم، وغيرها من الألعاب، نقصها على المتابعين والقراء، في 30 حلقة طوال شهر رمضان المبارك، ونستعرض فيها قصص لها ذكريات خاصة مع الجماهير، وسنحاول في هذه الحلقات، أن نثرى القراء بحكايات متنوعة ومختلفة بين الكرة المحلية والعالمية، وكذلك الألعاب الأخرى.

والآن مع الحلقة 14 ("يد سواريز" تنهى حلم قارة بأكملها)

لا يُمكن نسيان هدف الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، كانت لمسة اليد ألأبرز والأشهر في التاريخ، قبل أن يأتى سواريز ويخلد لقطة أخرى قتلت حلم قارة بأكملها.

فى مرمى إنجلترا فى مونديال 1986، وهناك واقعة أخرى لا تقل إثارة خاصة بالنسبة لقارة أفريقيا ويعود تاريخها إلى نسخة 2010 فى جنوب أفريقيا.

ففى مباراة أوروجواى وغانا فى دور الثمانية وفى الأمتار الأخيرة من المباراة، أخرج النجم الأورجوانى لويس سواريز كرة غانيّة فى طريقها إلى الشباك عمداً بيده، ليُطرد من المباراة ويمنح الحكم ركلة جزاء لغانا قبل دقيقتين من انتهاء الوقت الإضافى.

وتقدم النجم الغانى أسامواه جيان لتنفيذ الركلة، وبدت الأمور منتهية لكنه سددها فى العارضة واتجه المنتخبان بعدها إلى ركلات الترجيح

وفازت الأوروجواى بضربات الترجيح لتضيع فرصة صعود أول فريق أفريقى للمربع الذهبى للمونديال.