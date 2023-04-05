شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام غزل المحلة..كهربا وشريف والشحات فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الأهلي مع نظيره غزل المحلة في التاسعة والربع مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، والتي يعود لها الأهلي بعد غياب 29 يوما منذ آخر مباراة لعبها أمام المقاولون العرب في السابع من مارس الماضي، قبل أن ينشغل بمشاركته في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومن ثم التوقف الدولي لظروف أجندة شهر مارس للمنتخبات.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: على لطفي

خط الدفاع: محمد أشرف، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج، أحمد قندوسي، حمدى فتحى

خط الهجوم: كهربا، محمد شريف، حسين الشحات.

ويتربع الأهلى على عرش أندية الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 18 مباراة وحقق الفوز في 13 لقاء وتعادل في 5 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبيه 32 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف، ومازالت لديه 4 مباريات مؤجلة.

ويتطلع الأهلي للاستفادة من تألق ثنائي الهجوم بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم (كهربا)، كما عاد المدافع محمود متولي للمشاركة في التدريبات بعد إصابته في العضلة الخلفية.

ويحتل المحلة بقيادة مدربه عبد الباقي جمال المركز السابع بـ30 نقطة، واستعاد زعيم الفلاحين نغمة الانتصارات الغائبة منذ الفوز على الزمالك بعد تغلبه بالجولة الماضية على الاتحاد (2-0)

ويتطلع غزل المحلة لتحقيق مفاجأة أمام الأهلي مراهناً على تواجد نجمه أحمد الشيخ هداف الدوري برصيد 10 أهداف، كما يستعيد الفريق خدمات مدافعه معاذ الحناوي.