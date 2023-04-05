شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثة سلاح السيف بعد التتويج بفضية بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إلى القاهرة بعثة منتخب مصر لسلاح السيف تحت 20 سنة بعد تحقيق فضية منافسات الفرق في بطولة العالم للسلاح، والتى أقيمت بمدينة بلوفديف البلغارية 2023 فى الفترة من 1 إبريل حتى 9 من نفس الشهر الجاري.

وخسر منتخب مصر في المباراة النهائية أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 45-38 ليحصد المركز الثاني والميدالية الفضية.

بدأ مشوار منتخب مصر لسلاح السيف بفوز على الكويت في دور الـ32 بنتيجة 45/25 ثم الفوز على ألمانيا في ثمن النهائي وفرنسا في ربع النهائي قبل أن يحقق المنتخب الفوز على منتخب أوزباكستان في نصف النهائي.

ويتكون منتخب مصر لسلاح السيف من :" أدهم معتز، و زياد نوفل،. أحمد هشام، وياسين خضر"، بقيادة المدرب محمود جندية.

يذكر أن اللاعب أحمد هشام احرز الميدالية البرونزية في منافسات الفردي لسلاح السيف تحت 17 سنة ببطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب، المقامة بمدينة بلوفديف البلغارية في الفترة من 1 حتى 9 أبريل الجاري.

وحقق هشام الميدالية البرونزية بعد خسارته في دور نصف النهائي من بطل بولندا بنتيجة 13-15.

ويرأس البعثة أيمن منير نائب ثان لمجلس إدارة اتحاد السلاح ويرافقه المدير الرياضي للاتحاد علاء أبو القاسم، والمدير الإداري للمنتخبات أيمن غنيم وأخصائي التأهيل "للشباب" محمد الجمال وأخصائية التأهيل "للشابات" غادة عاطف.