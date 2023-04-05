شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى على رأس 13 لاعبا يسجلون غياباً عن الأهلى أمام المحلة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والربع مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء المهم، الذى يجمع الأهلى مع غزل المحلة على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى.

ويفقد الأهلى جهود كل من أكرم توفيق وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمود متولى للإصابة، وبرونو سافيو وشادى حسين وأيمن أشرف ورأفت خليل ومحمد فخرى وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف وكريم الدبيس لأسباب فنية، فيما حصل محمد الشناوى حارس مرمى الفريق على راحة من مباراة اليوم استعداداً لنهائى كأس مصر أمام بيراميدز الاثنين المقبل.

ويتربع الأهلى على عرش أندية الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 18 مباراة وحقق الفوز في 13 لقاء وتعادل في 5 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبيه 32 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف، ومازالت لديه 4 مباريات مؤجلة.

ويتطلع الأهلى للاستفادة من تألق ثنائى الهجوم بيرسى تاو ومحمود عبد المنعم (كهربا).

ويحتل المحلة بقيادة مدربه عبد الباقى جمال المركز الثامن بـ30 نقطة، واستعاد زعيم الفلاحين نغمة الانتصارات الغائبة منذ الفوز على الزمالك بعد تغلبه بالجولة الماضية على الاتحاد (2-0).

ويتطلع غزل المحلة لتحقيق مفاجأة أمام الأهلى مراهناً على تواجد نجمه أحمد الشيخ هداف الدورى برصيد 10 أهداف، كما يستعيد الفريق خدمات مدافعه معاذ الحناوى.