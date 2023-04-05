شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا قبل قرعة ربع النهائى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب النادى الأهلى الليلة قرعة دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعدما تأهل المارد الأحمر لهذا الدور عقب الفوز على الهلال السودانى بثلاثية نظيفة مساء السبت الماضى باستاد القاهرة.

وتأهل الأهلى لدور المجموعات بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة في مباراة العودة بالقاهرة ، وخسر الأهلى مباراته أمام الهلال فى الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد ثم تعادل مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة ثم حقق أول انتصار على حساب القطن الكاميرونى بثلاثية دون رد فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى قبل أن يتلقى هزيمة قاسية أمام صن داونز بخماسية مقابل هدفين ثم حقق فوزاً كبيراً على القطن الكاميرونى فى ملعبه برباعية دون رد قبل أن يختتم مبارياته فى دور المجموعات بالفوز على الهلال السودانى بثلاثية دون رد ليصعد للدور ربع النهائى.

وتستضيف القاهرة فى الثامنة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، قرعة الدور ربع النهائى لدورى أبطال أفريقيا حسبما أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عبر موقعه الرسمى.

واكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعد صعود الأهلى إلى هذا الدور بالفوز على الهلال السودانى بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت باستاد القاهرة الدولى بحضور 50 ألف مشجع.

وجاء الأندية المتأهلة دور الـ 8 في دوري الأبطال، كالتالى: شباب بلوزداد (الجزائر)، الترجي (تونس)، شبيبة القبائل (الجزائر)، ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا)، الرجاء (المغرب)، سيمبا (تنزانيا)، الوداد (المغرب)، الأهلي (مصر).

ويواجه الأهلى واحداً من الفرق الثلاثة التى تأهلت فى صدارة مجموعتها، وهي: الوداد أو مُتصدر المجموعة الأولى، أوالرجاء البيضاوي مُتصدر المجموعة الثالثة، أو الترجي مُتصدر المجموعة الرابعة.