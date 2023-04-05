شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ختام مباريات دور الـ32 من دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم مباريات دور الـ32 من دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء، والتى تقام على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

وتأتى المباريات كالتالى: - الخليج 365 يواجه بى أو دى فى تمام الساعة التاسعة مساءً. - راديو النيل يواجه سيتى كلوب فى تمام الساعة العاشرة مساءً. - سى بى سى يواجه النيل فى تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً. - الحياة يواجه يو إم بى فى تمام الساعة الحادية عشرة والربع مساءً.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت مساء الأحد الماضى، دورتها الرمضانية الأولى، بمشاركة كل المؤسسات التلا تتبع الشركة، على أرضية ملاعب مركز شباب الجزيرة، وسط أجواء أسرية بين جميع العاملين بالشركة.