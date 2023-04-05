شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يواجه بى أو دى ضمن مباريات دور الـ32 من دورة المتحدة الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق ”الخليج 365” نظيره بى أو دى فى تمام الساعة التاسعة مساء على ملاعب مركز شباب الجزيرة ضمن مباريات دور الـ32 من عمر دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم.

وتأتى باقى مباريات دور الـ32 من عمر الدورة كالتالى:

- راديو النيل يواجه سيتى كلاب فى تمام الساعة العاشرة مساءً.

- سى بى سى تواجه النيل فى تمام الساعة العاشرة و النصف مساءً.

- الحياة تواجه يو إم بى فى تمام الساعة الحادية عشرة والربع مساءً.

وكانت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت مساء الأحد، الماضى، دورتها الرمضانية الأولى، بمشاركة كافة المؤسسات التي تتبع الشركة، على أرضية ملاعب مركز شباب الجزيرة، وسط أجواء أسرية بين جميع العاملين بالشركة.