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الدوري السعودي.. ثنائي هجومي بتشكيل التعاون المتوقع أمام أبها

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ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل التعاون السعودي أمام نظيره أبها، مساء اليوم، بالجولة الـ 22 التى تجمع الفريقين، ضمن منافسات دوري روشن، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز

 

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في حراسة المرمى : مايلسون

في خط الدفاع : طارق عبدالله، نالدو جوميز، حسن كادش، سعد بالعبيد

في خط الوسط : أشرف المهديوي، ألفارو ميدران، فلافيو سيلفا، سميحان النابت

في خط للهجوم : فهد الرشيدي، لياندر تاومبا

 

موعد مباراة التعاون وأبها في الدوري السعودي والقنوات الناقلة
 

وتنطلق أحداث مباراة أبها والتعاون فى تمام الساعة 9 مساء اليوم بتوقيت القاهرة،

العاشرة بتوقيت ، بالجولة الـ 22 ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2022 ـ 2023، فيما تذاع المباراة عبر شبكة قنوات SSC السعودية.

 

ويحتل التعاون المركز الخامس برصيد 35 نقطة، محصلة 21 لقاء، فيما يأتى أبها فى المركز الـثانى عشر برصيد 23 نقطة جمعها من 21 مباراة خاضها الفريق منذ انطلاق بطولة الدوري السعودي.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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