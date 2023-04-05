الدوري السعودي.. ثنائي هجومي بتشكيل التعاون المتوقع أمام أبها

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل التعاون السعودي أمام نظيره أبها، مساء اليوم، بالجولة الـ 22 التى تجمع الفريقين، ضمن منافسات دوري روشن، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

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في حراسة المرمى : مايلسون

في خط الدفاع : طارق عبدالله، نالدو جوميز، حسن كادش، سعد بالعبيد

في خط الوسط : أشرف المهديوي، ألفارو ميدران، فلافيو سيلفا، سميحان النابت

في خط للهجوم : فهد الرشيدي، لياندر تاومبا

موعد مباراة التعاون وأبها في الدوري السعودي والقنوات الناقلة



وتنطلق أحداث مباراة أبها والتعاون فى تمام الساعة 9 مساء اليوم بتوقيت القاهرة،

العاشرة بتوقيت السعودية ، بالجولة الـ 22 ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2022 ـ 2023، فيما تذاع المباراة عبر شبكة قنوات SSC السعودية.

ويحتل التعاون المركز الخامس برصيد 35 نقطة، محصلة 21 لقاء، فيما يأتى أبها فى المركز الـثانى عشر برصيد 23 نقطة جمعها من 21 مباراة خاضها الفريق منذ انطلاق بطولة الدوري السعودي.

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