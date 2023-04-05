تشكيل الرائد المتوقع أمام الطائي في دوري روشن السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الرائد ضيف ثقيلا على الطائي في المباراة المرتقبة على ستاد الأمير عبد العزيز مساعد ضمن منافسات الجولة الـ22 في دوري روشن السعودي.

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ويطمح فريق الرائد في مباراة الطائي بحصد الثلاث من النقاط لصعود إلى المركز السابع في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل الرائد المتوقع أمام الطائي

في حراسة المرمى : هيريرين

في خط الدفاع : الصحابي – سانتوس – سالم

في خط الوسط : الدوسري – الفرحان – هنريكي – الخثلان

في خط للهجوم : الزين – البركاوي – الغامدي.

موعد مباراة الرائد والطائي في دوري روشن

من المقرر ان تبدأ أحداث المباراة التي تجمع بين الرائد والطائي مساء اليوم الأربعاء الموافق 9 مساء بتوقيت القاهرة، و10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و11 مساء بتوقييت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة الرائد والطائي

تذاع المباراة على قناة SSC الرياضية السعودية الناقل الحصري للمباراة وبطولة الدوري السعودي، ويتولي التعليق على المباراة خالد المديفر.

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