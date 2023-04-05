10 أرقام سلبية ترصد معاناة الزمالك هذا الموسم

ياسر رشاد - القاهرة - يعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فترة عصيبة للغاية خلال الفترة الحالية حيث أصبح الفارس الأبيض في وضع لا يُحسد عليه بعدما تلقى هزيمة جديدة وهذه المرة أمام المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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وارتفع عدد هزائم الزمالك في الموسم الحالي من الدوري المصري إلى 6 هزائم ليصبح موقف الفريق الأبيض في المنافسة على لقب الدوري صعبًا للغاية إذ يحتل المركز الخامس برصيد 33 نقاط من 21 مباراة وبفارق 10 نقاط عن الأهلي صاحب الصدراة برصيد 44 نقاط من 18 نقاط.



وتأمل جماهير نادي الزمالك في تصحيح الأوضاع سريعًا من أجل إنقاذ ما تبقى من الموسم وذلك بعد الخروج من 3 بطولات وهي دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر وكأس الرابطة المصرية.



وترصد "بوابة الوفد" 10 أرقام سلبية توضح معاناة الزمالك في موسم 2022-2023 خاصة على مستوى استقبال الأهداف والتعرض للهزائم.



1- حقق الزمالك الكلين شيت مرات في 9 مباريات من أصل 21 مباراة بالموسم الحالي من الدوري المصري.



2- لم يحافظ الزمالك على شباكه نظيفة في آخر 6 مباريات بمختلف المسابقات.



3- استقبل الزمالك 14 هدفًا في آخر 6 مباريات له بمختلف المسابقات.



4- تلقي الزمالك 22 هدفًا في 21 مباراة له بالدوري المصري بمتوسط هدف في كل مباراة.



5- استقبل الزمالك 3 أهداف في مباراة واحدة للمرة الثالثة

على التوالي في آخر 6 مباريات له بمختلف المسابقات.



6- تلقى الزمالك 4 هزائم وحقق فوزين فقط في آخر 6 مباريات له بمختلف المسابقات.



7- يعد الزمالك هو رابع أكثر فريق استقبالًا للأهداف بدور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بـ 9 أهداف في 6 مباريات.



8- باحتساب نتائج الفرق وجدول ترتيب الدوري المصري خلال عام 2023 فإن الزمالك خاض 11 مباراة ويحتل المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط من انتصارين و3 تعادلات و6 هزائم.



9- يعتبر الزمالك هو ثالث أكثر فرق الدوري المصري استقبالًا للأهداف في عام 2023 برصيد 18 هدفًا بعد غزل المحلة 21 هدفًا والبنك الأهلي 20 هدفًا.



10- تلقى الزمالك 6 هزائم في الموسم الحالي من الدوري المصري إذ جاءت 3 هزائم بـ 3 أهداف "الأهلي وفاركو والمصري" و3 هزائم آخرى جاءت بهدفين "إنبي وغزل المحلة وأسوان".

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