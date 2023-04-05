الدوري الإنجليزي يسجل أعلى معدلات إقالة المدربين في تاريخه

ياسر رشاد - القاهرة - جاء رحيل المدرب الإنجليزي جراهام بوتر عن تشيلسي بعد 206 يومًا فقط من توليه مهمة تدريب البلوز عقب موافقة برايتون على رحيله في شهر سبتمبر من العام الماضي.

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وخاض جراهام بوتر 22 مباراة مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز وقد جمع 28 نقطة بمتوسط 1.27 نقطة لكل مباراة ليقرر تشيلسي رحيله بسبب سوء النتائج.



ورحل جراهام بوتر عن تدريب فريق للمرة الثانية هذا الموسم بعد رحيله عن برايتون ولتصبح هذه هي المغادرة الإدارية رقم 13 خلال الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي.



وأدى رحيل جراهام بوتر و بريندان رودجرز عن تشيلسي وليستر سيتي في اليوم ذاته إلى ارتفاع إجمالي الخروج الإداري في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 13 ليصبح هو الرقم الأعلى في تاريخ الدوري.



وشهد الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي 13 خروجًا إداريًا لـ 12 مدربًا وهم

أنطونيو كونتي من توتنهام وتوماس توخيل من تشيلسي وفرانك لامبارد من إيفرتون وبريندان رودجرز من ليستر سيتي وباتريك فييرا من كريستال بالاس وناثان جونز من ساوثامبتون وجيسي مارش من ليدز يونايتد ورالف هسينهوتل من ساوثهامبتون وستيفن جيرارد من أستون فيلا وبرونو لاج من ولفرهامبتون وسكوت باركر من بورنموث بالإضافة إلى جراهام بوتر من براتيون وتشيلسي.



وكان الألماني توماس توخيل هو صاحب الإقالة الأولى هذا الموسم بالدوري الإنجليزي وذلك بعدما رحل عن منصبه مدربًا لتشيلسي بعد 33 يومًا فقط من انطلاق موسم 2022-2023.

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