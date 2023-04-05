رونالدو في المركز الرابع.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي، محركات بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما سجل العالمي كريستيانو رونالدو، لفريقه نادي النصر السعودي، ثنائية في شباك العدالة مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 22 للدوري السعودي.

وهز الدون كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، شباك العدالة، بثنائية للعالمى، في مواجهة الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب "مدينة الأمير عبدالله بن جلوى" ضمن منافسات الجولة 22 للدوري السعودي.

أهداف كريستيانو رونالدو

وصل كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي، إلى هدفه الـ11 مع الفريق في 9 مباريات، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين، الذي يتصدره الدولي تاليسكا مهاجم النصر برصيد 16 هدفا متفوقا علي المغربى عبدالرزاق حمدالله، مهاجم نادي الاتحاد، برصيد 15 هدفا بالتساوي مع ايجالو نجم الهلال بنفس الرصيد 15 هدفا وفي المركز الثالث يأتي كارلوس ابريليو لاعب الشباب برصيد 12 هدف .

ووصل رونالدو (38 عامًا) إلى المساهمة التهديفية رقم 13 في الدوري السعودي خلال الموسم الجاري،

إذ سجّل 11 هدفًا وقدّم تمريرتان حاسمتان، بعد أن شارك في 9 مباريات.

وبهذه النتيجة يتواجد النصر في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 49 نقطة، بينما يحل العدالة في المركز الخامس عشر ولديه 17 نقطة.

رونالدو في المركز الرابع.. ترتيب هدافي الدوري السعودي

ويأتي ترتيب هدافي الدوري السعودي كالتالي:

1- تاليسكا (النصر) - 16 هدفا.

2- عبد الرزاق حمدلله (اتحاد جدة)، إيجالو (الهلال)، 15 هدفا.

3- كارلوس ابريليو (الشباب) - 12 هدفا.

4- كريستيانو رونالدو (النصر)- 11 هدفا.

5- فراس البريكان (الفتح) - 10 أهداف.

6- أنتوني نواكإيمي (الفيحاء)، كريستيان جوانكا (الشباب)- 8 أهداف.

7- جوليو تافاريس (الرائد)، مراد باتنا (الفتح) - 7 أهداف