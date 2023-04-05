أرقام علي لطفي مع الأهلي قبل ظهوره المتوقع أمام غزل المحلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد علي لطفي لحراسة مرمى النادي الأهلي في مباراة غزل المحلة المقرر إقامتها مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز.

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ومن المتوقع أن يظهر علي لطفي في التشكيلة الأساسية للنادي الأهلي أمام غزل المحلة في ظل اتجاه الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر لإراحة محمد الشناوي قبل مواجهة بيراميدز بنهائي كأس مصر يوم الإثنين المقبل.



وفي حال مشاركة علي لطفي أمام غزل المحلة، ستكون هي المباراة الأولى له في الموسم الحالي من الدوري المصري بينما ستكون المباراة الثانية هذا الموسم بمختلف المسابقات.



وخاض علي لطفي مباراة واحدة مع الأهلي هذا الموسم عندما شارك بديلًا على حساب محمد الشناوي في مباراة

القطن الكاميروني ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا، وقد لعب وقتها إجمالي 44 دقيقة.



وبشكل عام، فقد شارك علي لطفي مع الأهلي في 37 مباراة بمختلف المباريات منذ انتقاله لفريق القلعة الحمراء، وقد استقبلت شباكه 25 هدفًا بينما حافظ عليها في 21 مباراة فيما حصل على 3 إنذارات.



ولعب علي لطفي 24 مباراة مع الأهلي في الدوري المصري، وقد استقبلت شباكه 16 هدفًا بينما حقق الكلين شيت 15 مرة.

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