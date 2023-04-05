الكشف عن موعد إنطلاق بطولة أمم آسيا 2023

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأربعاء، عن موعد إنطلاق بطولة كأس أمم آسيا 2023، والمقرر أن تحتضنها دولة قطر.

يُذكر أن منتخب قطر تُوج بلقب 2019 من البطولة التي تقام مرة كل 4 سنوات، ويملك منتخب اليابان الرقم القياسي بالفوز باللقب بواقع 4 مرات.

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موعد إنطلاق بطولة كأس أمم أسيا

من المقرر أن تُقام بطولة كأس أمم آسيا في قطر خلال الفترة ما بين 12 يناير وحتى 10 فبراير 2024، وتم الإعلان عن 8 ملاعب بدولة قطر سوف تستضيف الحدث القاري الآسيوي الكبير في العام القادم.

قطر تسعي لتكرار سيناريو كأس العالم

فازت دولة قطر بإستضافة البطولة في أكتوبر الماضي متفوقة على كوريا الجنوبية وأستراليا وإندونيسيا عقب انسحاب الصين شهر مايو الماضي بسبب تداعيات جائحة كورونا، وهذه المرة الثالثة التي تستضيف قطر النهائيات بعدما استضافت

البطولة في 1988 و2011.

كما كشف الاتحاد الآسيوي أن البطولة ستقام في ثمانية ملاعب، منها ستة شاركت في استضافة نهائيات كأس العالم بقطر2022 كالتالي:

( استاد الجنوب - استاد البيت - استاد أحمد بن علي- استاد الثمامة - استاد المدينة التعليمية - استاد خليفة الدولي - استاد جاسم بن حمد - استاد عبد الله بن خليفة ).

ويتعارض موعد إنطلاق بطولة كأس آسيا مع كأس الأمم الأفريقية التي تقام في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير أيضًا في ساحل العاج.

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