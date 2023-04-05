الدوري السعودي.. موعد مباراة الرائد والطائي والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية ، لمتابعة مباراة الرائد والطائي مساء اليوم الأربعاء على ستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد ضمن منافسات الجولة الـ22 في بطولة دوري روشن السعودي.

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ترتيب الرائد والطائي قبل المباراة

يدخل الرائد مباراة الطائي محتلًا المركز التاسع برصيد 25 نقطة، ويحتل الطائي المركز الثامن برصيد 26 نقطة في جدول الدوري السعودي.

تشكيل الرائد المتوقع أمام الطائي

في حراسة المرمى: هيريرين

في خط الدفاع: الصحابي – سانتوس – سالم

في خط الوسط: الدوسري – الفرحان – هنريكي – الخثلان

في خط الهجوم: الزين –

البركاوي – الغامدي.

موعد مباراة الرائد والطائي في دوري روشن

من المقرر أن تبدأ المباراة مساء اليوم الأربعاء الموافق 9 مساء بتوقيت القاهرة، و10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، و11 مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الرائد والطائي

تذاع أحداث المباراة مساء اليوم على قناة SSC الرياضية السعودية الناقل الحصري للمباراة، ويتولى التعليق على المباراة خالد المديفر.

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