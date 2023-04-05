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الدوري السعودي..موعد مباراة التعاون وأبها والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة -  يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع نظيره أبها، على ستاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز ، التى تجمع الفريقين، بالجولة الـ 22 ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

 

 

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وتنطلق أحداث مباراة أبها والتعاون فى تمام الساعة 9 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت ، بالجولة الـ 22 ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2022 ـ 2023، فيما تذاع المباراة عبر شبكة قنوات SSC السعودية.

 

ويحتل التعاون المركز الخامس برصيد 35 نقطة، محصلة 21 لقاء، فيما

يأتى أبها فى المركز الـثانى عشر برصيد 23 نقطة جمعها من 21 مباراة خاضها الفريق منذ انطلاق بطولة الدوري السعودي.

 

ويلتقي فريقا الطائي والرائد فى نفس التوقيت، على ستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بذات الجولة، وأخيرا يتقابل الوحدة والباطن فى التاسعة مساء على ملعب الأخير في إطار الجولة الـ 22 من البطولة.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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