الدوري المصري.. موقف مشاركة رمضان صبحي في مباراة بيراميدز والمقاولون العرب

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب على ستاد المقاولون العرب مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ23 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

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فضل جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز إراحة رمضان صبحي عقب شعوره ببعض الإجهاد لتجيهزه في المباراة القادمة في بطولة الدوري.

يتطلع الفريق السماوي لهزيمة المقاولون العرب لتحقيق نتيجة إيجابية لملاحقة فيوتشر على وصافة الدوري بجانب المنافسة على بطولة الدوري.

قائمة بيراميدز الرسمية لمباراة المقاولون العرب

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد توفيق - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمود دونجا - هشام محمد - وليد الكرتي - عبدالله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس.

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