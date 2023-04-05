شكرا لقرائتكم خبر عن ملاعب ومواقف.. برج العرب شاهد على اقتناص الأهلى السوبر الأفريقى أمام ليوبار الكونغولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "ملاعب ومواقف" سلسلة يقدمها الخليج 365 طوال شهر رمضان الكريم، يرصد خلالها أهم الأحداث التى ارتبطت بملعب معين أو موقف ظل راسخاً فى عقول وأذهان الجماهير، وبمجرد ذكر الملعب يتحدث الجميع عن هذا الإنجاز أو اللقب.

وسجل استاد برج العرب فى الإسكندرية تتويج النادى الأهلى بلقب السوبر الأفريقى للمرة الخامسة فى تاريخه على حساب فريق ليوبار الكونغولى.

ففى 23 فبراير 2013 توج النادى الأهلى بطلاً للسوبر الأفريقى للمرة الخامسة فى تاريخه، بعد تغلبه على فريق ليوبار الكونغولى خلال المباراة التى أقيمت باستاد برج العرب فى الإسكندرية بهدفين مقابل هدف، وقدم الأهلى تحت قيادة حسام البدرى وقتها مباراة قوية وأضاع العديد من الأهداف بالشوط الأول، وتمكن الثنائى رامى ربيعة ومحمد بركات من إحراز هدفى الفوز فى الدقيقتين 56 و70، فى حين أحرز هدف ليوبار الوحيد رودى فى الدقيقة 79 .

خاض المارد الأحمر المباراة بصفته بطل دورى أبطال أفريقيا 2012 فيما كان ليوبار الكونغولى بطلا للكونفدرالية 2012.

خاض الأهلى المباراة بتشكيل يضم كلا من: شريف إكرامى – وائل جمعة – شريف عبد الفضيل – أحمد شديد قناوى – رامى ربيعة – محمد نجيب – حسام عاشور – محمد بركات "سعد سمير" – عبدالله السعيد – أحمد عبد الظاهر "عماد متعب" – السيد حمدى "محمود تريزيجيه".