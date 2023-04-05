شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على غزل المحلة فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الأهلى نظيره غزل المحلة فى التاسعة والربع مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى، والتى يعود لها الأهلى بعد غياب 29 يوما منذ آخر مباراة لعبها أمام المقاولون العرب فى السابع من مارس الماضي، قبل أن ينشغل بمشاركته في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ومن ثم التوقف الدولي لظروف أجندة شهر مارس للمنتخبات.

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 29.55 مليون يورو فيما تساوى القيمة التسويقية لغزل المحلة 5.63 مليون يورو.

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات في الدوري المصري بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بالمسابقة ضمن خطته لاستعادة درع الدوري الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين.

وحذر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من تراجع المستوى بعد العودة لخوض مباريات الدوري عقب الانتهاء من خوض مباريات قوية وحاسمة في بطولة دوري أبطال أفريقيا أو كأس العالم للأندية، وطالبهم بالتركيز الشديد في موقعة غزل المحلة وضرورة تحقيق الفوز لأنه سيكون فارق في حسم لقب المسابقة مبكرا، وكذلك دفعة معنوية كبيرة قبل خوض نهائي كأس مصر أمام بيراميدز يوم 10 أبريل.

وحرص كولر ومعاونوه على مشاهدة عدد من المباريات لفريق غزل المحلة في الدوري خلال الفترة الماضية من أجل التوقف على طريقة لعبهم وأسلوبهم في بناء الهجمة واختراق خطوط المنافسين ومعرفة أبرز الأوراق الرابحة في صفوفهم، والأسلوب الذي يعتمد عليه الفريق في وضعية الدفاع والاستحواذ على الكرة.