شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السعيد صائد البطولات مع الأهلى والزمالك يحتفل بعيد ميلاده الـ45 اليوم والان مع تفاصيل الخبر
"ريفالدو الكرة المصرية" كما لقبته الجماهير كان يلعب فى مركز الوسط المهاجم ومركز الجناح الأيسر، بدأ مشوار كرة القدم فى ناشئى الأهلى من عمر 11 إلى 14 عامًا، ثم انتقل للزمالك فى 1992 وعمرة 15 عاما، ولعب فى قطاع الناشئين حتى صعد للفريق الأول وعمره 17 عامًا فى موسم 95/96 تحت قيادة مستر فيرنر ومحمود سعد.
وحصد طارق السعيد مع الزمالك بطولة الدورى العام المصرى (2000/ 2001 & 2002/ 2003 & 2003/ 2004)، كأس مصر (1998/ 1999، بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس 2000، بطولة أفرواسيوى (1997 /1998)، البطولة العربية 2003، والسوبر المصرى السعودى 2003.
وشارك مع المنتخب المصرى فى 66 مباراة دولية وكان أشهرها تسجيله هدفين فى المباراة التاريخية مع الجزائر عام 2002 بتصفيات كأس العالم.
وبدأت الإصابة فى عرقلة مشوار طارق السعيد الكروى ليقرر اعتزال الساحرة المستديرة فى موسم 2009 حفاظاً على تاريخه.