شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يبدأ خطة هيكلة فريق الكرة بعد انتهاء أزمة القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت إدارة نادى فاركو مبكراً الترتيب للموسم الجديد والاتفاق على عدة أمور على رأسها هيكلة واسعة تخص فريق الكرة، لاسيما بعد اقتراب انتهاء فترة إيقاف القيد الذى عانى منها النادى طوال الفترة الماضية.

وأبدت إدارة فاركو رغبتها فى ضم عدة صفقات على أعلى مستوى خاصة فى الهجوم، على مستوى اللاعبين الأجانب، خاصة أن الإدارة قررت ضم صفقات قوية بما يتناسب مع طموحات الفريق البرتقالى في الدوري خلال الموسم الجديد.

وبحسب المصادر داخل نادى فاركو فإن إدارة النادى بدأت عقد جلسات مع طارق العشري المدير الفني للفريق لأستطلاع رأيه في صفقات الميركاتو الصيفى المقبل وسط تكتم شديد لإنجاز هذا الملف دون مزايدات.

وقضى فاركو حاليا عقوبة الحرمان من القيد لفترتى قيد بسبب التعاقد مع سيف تيرى المهاجم السودانى وعقده مستمر مع المريخ.

نادى فاركو أنهى موسمه الأول فى الدورى الممتاز فى المركز الثامن برصيد 42 نقطة من خلال فوزه فى 9 مباريات وتعادل فى 15 مباراة وخسارة 10 مباريات.

ويستعد فاركو لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.